T.C. KOZAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KOZAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/50

Davacı tarafından açılan miras bırakan Ali Çevik'in veraset ilamına ilişkin davada verilen ara karar gereğince; Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda Adana İli, Kozan İlçesi, Hacımirzalı Mahallesi, 240 ada 1 parsel sayılı taşınmazın maliki Ali Çevik'in kanuni mirasçısı tespit edilemediğinden, adı geçen miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin, TMK'nın 594/1. maddesi gereğince işbu ilanın ikinci kez yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte Mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu birinci kez ilan ve tebliğ olunur.