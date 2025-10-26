T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/725 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERCAN PINAR'ı gören, bilen, duyan varsa iş bu ilan tarihinden itibaren 2 (İKİ) ay içerisinde ilgililerin mahkememize başvurarak mahkememizin 2025/725 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 4721 sayılı T M.K. 33 mad. gereğince ilan olunur. 08/10/2025
GAİP TC KİMLİK NO: 29575555722
ADI SOYADI: ERCAN PINAR
BABA ADI: RIZA
ANA ADI: NEZAKET
DOĞUM TARİHİ: 14/12/1958
DOĞUM YERİ: İSTANBUL
