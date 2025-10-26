Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 26.10.2025 00:00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/725 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERCAN PINAR'ı gören, bilen, duyan varsa iş bu ilan tarihinden itibaren 2 (İKİ) ay içerisinde ilgililerin mahkememize başvurarak mahkememizin 2025/725 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 4721 sayılı T M.K. 33 mad. gereğince ilan olunur. 08/10/2025

GAİP TC KİMLİK NO: 29575555722

ADI SOYADI: ERCAN PINAR

BABA ADI: RIZA

ANA ADI: NEZAKET

DOĞUM TARİHİ: 14/12/1958

DOĞUM YERİ: İSTANBUL

#ilangovtr BASIN NO: ILN02320165