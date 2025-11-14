T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2025/626 Esas

KARAR NO : 2025/487

Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2025 tarihli ilamı ile 3 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Hosseın ve Ziynet oğlu, MORTEZA KHOSRAVI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.11.2025