T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2019/927 KARAR NO: 2024/178

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık Fikri ve Samiha oğlu, 12/01/1979 İstanbul doğumlu, İstanbul Fatih İskenderpaşa nüfusunda kayıtlı Ahmet KARABİGA hakkındaki BERAAT kararına ilişkin gerekçeli kararın ve Katılan kurum İstanbul Defterdarlığı vekili tarafından beraat kararına istinaf başvuru dilekçesinin tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerli adresinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarınca hüküm özetinin ve istinaf başvurusunun ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Katılanı İstanbul Defterdarlığı olan Vergi usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık Ahmet KARABİGA, Mahkememizin 2019/927 Esas,2024/178 Karar sayılı kararı ile;

1- Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sonuç olarak, beraatına hükmedildiği, beraat kararının katılan kurum tarafından istinaf edildiği, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf başvurusuna cevap verebileceği,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, son ilan tarihinden itibaren sanık tarafından 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesinezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğu İLAN OLUNUR. 19/08/2025