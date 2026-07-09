T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2025/599 Esas

KARAR NO : 2025/591

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile Hakaret suçundan Beraat, Basit Yaralama suçundan TCK'nun 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilen Mohammed N. ve Fatemah oğlu, 01/05/1996 doğumlu ALFURAYDI SULAIMAN MOHAMMED N tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.06.2026