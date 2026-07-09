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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma 9.07.2026 00:01:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2026/149 Esas

KARAR NO : 2026/74

Tehdit suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/03/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 106/1.1 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Ahmed ve Subheyye oğlu, 01/01/1999 HALEP doğumlu MUHAMMED HALİL'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.06.2026

#ilangovtr BASIN NO: ILN02505628