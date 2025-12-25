T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/692 Esas

KARAR NO : 2023/762

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 04.10.2025 tarihli ilamı ile sanık Gamze Sultan Küçükkoyuncu'nun TCK.nın 142/2-h maddesi uyarınca 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Kadhım ve Layla'dan olma 1960 Baghdad doğumlu müşteki MOHAMMED KADHIM ALI tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin vesanık müdafiinin 04.10.2023 ve 24.10.2023 tarihli istinaftalebinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.12.2025