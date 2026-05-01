T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/239 Esas

DAVALI: MOHAMAD NEDİM HAFEZ No:3 D:6 İnsu KöyüYenişehir /MERSİN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Mohamad Nedim Hafez'in adına kayıtlı Çiftlik mah.8195 ada, 5 parsel, Kat:1 A Blok 2 numara Novita Teras Mersin Yenişehir adresli taşınmazın, 01/06/2023 tarihinde davalı Lin Nabhan'a devrinin muvazaalı olduğunun tespiti ile TBK md.19.hükmü uyarınca iptaline, taşınmazın davalı Lin Nabhan tarafından 3.kişiye devredilmiş olmakla Lin Nabhan'ın, kıyasen tatbik edilecek İİK md 283/2 hükmü uyarınca alacaklarının zararlandırıcı eylem tarihi olan 01/06/2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle nakden tazminine mahkum edilmesine, mahkeme aksi kanaatteyse uyuşmazlıkta İİK 283 ve sair ilgili hükümlerinin kıyasen uygulanması yoluyla değil TBK m.49 dayanaklı bir tazminata hükmedilmesi gerektiği görüşünde olunması halinde, muvazaalı işlemle müvekkilini zararlandıran davalı Lin Nabhan'ın TBK m.49 haksız fiil hükümleri uyarınca, zararlandırıcı eylem tarihi olan 01/06/2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin tarafların zorunlu dava arkadaşı oldukları gözetilerek müteselsilen davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce tensip tutanağı düzenlenmiş, tutanak ile "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren ilk itirazlarınız ile birlikte esas hakkındaki cevap dilekçenizi HMK.nun 122 ve devamı maddeleri gereğince 2 haftalık yasal süre içinde bildirmeniz, aksi halde bir daha delil bildiremeyeceğiniz ve diğer tarafın mufakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ile yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı" hususu ihtar edilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde davalının dava dilekçesinde bildirilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Uyap sistemi üzerinden yapılan sorgulamada davalının mernis adresinin olmaması, yapılan araştırmada yeni adresinin tespit edilememiş olması ve kurumlara ve emniyet müdürlüğüne yazılan yazılara olumsuz yanıt verilmiş olması ve davalının yargılandığı ceza dosyasında hakkında yakalama emrinin çıkarıldığı ve henüz infaz edilmemiş olduğu hususları dikkate alınarak kendisine ulaşılamayan ve tebligata elverişli adresi bulunamayan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile tebliği uygun görülmüştür. Davalı MOHAMMAD NEDİM HAFEZ' bu ilanın yayınlanmasından 15 gün sonra; Dava dilekçesinin,

Ön inceleme duruşmasına hazırlık tensip tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra cevap süresi olan iki haftalık yasal sürenin başlamış sayılacağı, Bu süre içinde istediği taktirde davaya cevaplarını ve varsa delillerini mahkememize sunabileceği, Durusma Günü: 13/10/2026 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/04/2026