T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.47240167-2025/427-Ceza Dava Dosyası 03.11.2025

Konu : İlanen Tebligat

Mahkememiz dosyasında; SSÇ HASAN EL SAİD hakkında yapılan yargılama sonunda Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan neticeten 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, bu cezanından 2 YIL 1 AY HAPİS cezasında TCK 51 maddesi gereğince ERTELENMESİNE, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan neticeten BERAAT, Mala Zarar Verme suçundan neticeten 6.600,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen kararın SSÇ HASAN EL SAİD'e ilanen tebliği gerekmektedir.

7201 sayılı T.K. 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı ellibinin altında bir gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde Mahkememize verilecek dilekçe yada tutanağa geçirilerek zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile beraat kararı ve erteli hapis cezası yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, mala zarar verme suçu yönünden kesin olmak üzere(süresinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine ) verilen karar ilanen TEBLİĞ OLUNUR.