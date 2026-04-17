T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/182 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen ORHAN YAMAN'ı gören, bilen, duyan varsa iş bu ilan tarihinden itibaren 2(İKİ) ay içerisinde ilgililerin mahkememize başvurarak mahkememizin 2025/182 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 4721 sayılı T M.K. 33 mad. gereğince ilan olunur. 23/02/2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 38104007632
ADI SOYADI : ORHAN YAMAN
BABA ADI : CİVAN ALİ
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 19/04/1987
DOĞUM YERİ : EYÜP
İKAMETGAH ADRESİ: Cihangir Mah. Can Yücel Sk. No:4 İç Kapı No:1 Avcılar/İstanbul