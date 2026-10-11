T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2024/873 Esas

DAVACILAR : 1- ALİ İHSAN ÇEVİK-32638815466

2- AYFER ÇEVİK-44155856716

3- FEVZİ ÇEVİK-32650815000

4- İRFAN ÇEVİK-32641815392

5- MUSTAFA ÖZKEÇECİGİL-17020072504

6- MUZAFFER ÇEVİK-32644815238

VEKİLİ : Av. YUSUF BEDİRHANBEYOĞLU

DAVALI : HANİFE TUFAN-15193650314

Davacılar, ALİ İHSAN ÇEVİK, AYFER ÇEVİK, FEVZİ ÇEVİK, İRFAN ÇEVİK, MUSTAFA ÖZKEÇECİGİL, MUZAFFER ÇEVİK ile Davalı, HANİFE TUFAN arasında mahkememizde görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davası nedeniyle;

Davalı Hanife Tufan adına dava dilekçesi tebliğ edilememiş olduğundan bu davalıya dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen davalı Hanife Tufan'a, mahkememiz 2024/873 Esas sayılı dosyasında; ''29240048986 TC kimlik numaralı ŞERİFE AKALAN'dan kalan miras ortaklığına paylaşmaya kadar 32650815000 TC kimlik nolu davacı/mirasçı Fevzi Çevik'in TMK'nın 640.maddesine göre temsilci/tereke temsilcisi olarak atanmasına, bu talebimiz kabul edilmediği taktirde Mahkemenizce resen belirlenecek ehil bir kişinin miras ortaklığına temsilci olarak atanmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraftan tahsiline karar verilmesi talepli dava açıldığı'', ''duruşma günü olan 07.01.2027 günü saat 11.25'te mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, iş bu ilanın kendisine tebliğ tarihinden itibaren cevap dilekçesini ve delillerini bildirmesi, aksi taktirde cevap dilekçesi ve delil bildirmekten imtina etmiş sayılacağını ve davacı tarafın iddiayı genişletme yasağına bağlı kalmaksızın iddiasını genişletebileceği ve 2 haftalık süre içerisinde HMK. 126, 127 ve 317/2 maddesi gereğince avansı yatırması, süresinde cevap dilekçesi verilmez ise HMK 128. Maddesi gereğince davaya konu vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, verilen cevap dilekçesinin HMK 317/2 129 maddede belirtilen hususları taşıması gerektiğinin'' ihtar olduğu hususları ilanen tebliğ olunur. 07.10.2026