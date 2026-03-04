T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2026/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Fatih Mahallesi, 1406 ada, 2 parsel 102/4000 arsa paylı, 738,69 m2 yüzölçümlü Zemin kat 2 nolu Daire; ana taşınmaz yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ayrık nizam olup, bodrum kat+zemin kat + 14normal kat +çatı katından ibaret olup 38 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Yapı Kullanma İzin belgesı:01.04.2021/144 tarih ve noludur. Yapının dış cephesi kaplaması standart cephe boyalı olup çatısı mevcuttur. Binanın giriş kapısı zemin kat seviyesindedir. Yapı giriş kapısı camlı çelik kapı olup yapı giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları seramik kaplı, tavanı sıvalı ve boyalıdır. Yapıda asansörler mevcuttur.Satış konusu zemin katta konumlu, 2 no.lu bağımsız bölüm, daire onanlı projede net 60,5m2 alanda salon, 2 oda, mutfak, banyo, hol, balkon hacimlerinden ibarettir. Dairenin salon ve odaların zemin döşemeleri laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Hol ve mutfağın zemini seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfakta sabit mutfak tezgahı ve eviye mevcut olup mutfak tezgahı üstünde ve altında mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyo-wc' nin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplı olup klozet, camlı duş yeri ve banyo dolabı-lavabo bulunmaktadır. Dairenin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, dışarıdandemir korkulukları mevcut olup iç kapıları panel kapı ve dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi kombi doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Yapının yaşı yaklaşık 9 yıl civarında olup yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Taşınmazın çevresinde Yalı Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın yakınında İBB Küçükçekmece Sosyal Tesisi ve Küçükçekmece Gölü yer almaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Taşınmazın İmar Durumu: Söz konusu parsel; 15.10.2012, 19.05.2013-18.05.2018 – 22.03.2021 – 19.06.2023 – 27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli K.Çekmece Göl Civarı Revizyon Uygulama İmar Planında; K1 konut alanında kalmakta olup, plan notunun B Uygulama Hükümleri, 2.maddesine haizdir. Plan notlarının 2.1 maddesinde; "K1 ve K2 Konut Alanlarında; Ayrık Nizam Yapılaşma Uygulanacak Olup, 21.06.1982 T.T.'li 1/1000 Ölçekli Küçükçekmece Uygulama İmar Planında Öngörülen Yapılaşma Hükümlerine Göre 1. Bodrum Kat da Dahil Olmak Üzere Hesaplanacak Emsal Hakkının Aşılmaması Kaydıyla Mimari Avan Proje Doğrultusunda Maks H=15 Kat Olarak Uygulama Yapılacaktır. 21.06.1982 T.T.'li 1/1000 Ölçekli Planda Yapılaşma Değeri Tesbit Edilemeyen Parsellerde E:1.50 Değeri Esas Alınacaktır. Parsellerin 21.06.1982 T.T.'li 1/1000 Ölçekli Planda Verilen İskan Edilebilir İnşaat Alanlarının Hesabında Bodrum Kat Alanı Zemin Kat Konturları Esas Alınarak, Çatı Arası Piyesi Alanları İse Normal Kat Alanının %50'si Esas Alınarak Hesaba Dahil Edilecektir." denilmekte olup, söz konusu parsel 21.06.1982 T.T.-19.11.1986 –15.01.1987 Tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam 5 kat, Konut Alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir " Denilmektedir.

Adresi : Fatih Mah. Altın Sokak No:23/2 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 738,69 m2

Arsa Payı : 102/4000

Kıymeti : 4.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı yasa gereği riskli yapıdır, Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır, satışa arz, haciz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:54 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:54

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:54 / Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:54

01/03/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.