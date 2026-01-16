T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/808 Esas

DAVALI: MUHAMMED RIYAD ELREZZUK Atatürk Mah. 7. Sokak No: 64 D: 3 Küçükçekmece / İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/04/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.nun 139.maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız karar verileceği ilanen tebliğ olunur.