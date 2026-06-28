T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/151 Esas

DAVALI : CİHAD ALGHADBAN Soğanlı Mah. Gündoğdu Sk. No:5/2 Bahçelievler/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi , tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:03/11/2026 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.nun 139.maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız karar verileceği ilanen tebliğ olunur.