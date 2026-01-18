T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/25 Esas

KARAR NO : 2025/610

Mahkememiz yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan yargılaması yapılıp 04/11/2025 tarihli ilamı ile 359/a-2 maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Kenan ve Reyhan oğlu, 05/06/1994 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı KADİR KARGI hakkında verilen mahkumiyetine ilişkin gerekçeli kararın sanığa yapılan tüm aramalara ve tebligat işlemlerine rağmen yapılamadığı bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede veya internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

1- Katılan kurum İstanbul Vergi Kaçakçılığı 3- Denetim Daire Başkanlığı olan Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık KADİR KARGI Mahkememizin 04/11/2025 tarih 2024/25 esas, 2025/610 karar sayılı kararı ile;

2- Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sonuç olarak, 7 ay 15 Gün hapiscezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 51/3 maddesi gereğince 1 yıl ertelenmesine hükmedildiği,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,son ilan tarihinden itibaren sanık tarafından 15 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak,tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğu İLAN OLUNUR. 14.01.2026