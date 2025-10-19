T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/965 Esas KARAR NO: 2025/257

Davacı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ile Davalı Dilan CEYLAN aleyhine mahkememizde açılan Ana Baba Rızası Arama davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- DAVANIN KABULÜ ile 42404163318 T.C. kimlik numaralı, 26.05.2024 doğumlu Defne CEYLAN'ın evlat edinilmesine annesi 16928645292 T.C. Kimlik numaralı Dilan CEYLAN’ın RIZASININ ARANMAMASINA,

2- Babası kim olduğu bilinmediğinden 42404163318 T.C. kimlik numaralı, 26.05.2024 doğumlu Defne CEYLAN'ın evlat edinilmesine babanın RIZASININ ARANMAMASINA,

Dair, tarafların yokluğunda davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 27/03/2025

Davalı Dilan CEYLAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/10/2025