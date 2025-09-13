T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/8789 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8789 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Avcılar İlçe, FİRÜZKÖY Mahalle/Köy, 664 Ada, 4 Parsel, BB4 Blok 8. Kat 34 Nolu Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Nolu Bağımsız Bölüm Dosyada bulunan mahkece yapılmış olan bilirkişi raporuna göre ;

Dava konusu taşınmazın bulunduğu Satışa konu taşınmaz Bizim Evler - 2 Sitesi içerisinde konumludur. Site içinde kapalı otopark, yüzme havuzu, süs havuzu, spor sahaları, sosyal tesis, yürüme parkurları ve güvenlik hizmeti mevcuttur. Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu BB4 Blok, 2 Bodrum kat + zemin kat + 15 normal kat + çatı kattan müteşekkil taşınmazdır. Ana taşınmaz, B.A.K. Tarzda, blok nizamda inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalı binada konumludur. Binada 2 adet asansör, 2 adet yangın merdiveni bulunmaktadır. Bina giriş kapısı çelik kapı merdiven zeminleri mermer, merdiven küpeşteleri ferforfe alüminyum doğrama, bina içi duvarlar plastik boyadır. Dava konusu 34 Nolu taşınmaz 4 Oda ( Yatak Odasında Ebeveyn Banyosu), 1 Salon, Mutfak, Banyo wc ve Balkon Mahallerinden Müteşekkil Olup BB4 Blok, 8. Kat, D:34 numaralı bağımsız bölüm; hol, antre, çamaşır odası, salon , mutfak, banyo + wc, ebeveyn banyosu, 4 adet oda, giyinme odası, balkon mahallerinden ibaret net 160,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Pencereler pvc doğramalı, dairelerin giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Taşınmazın iç mahallinde salon ve oda hacimlerinde zeminler parke kaplı, duvarlar plastik boyalıdır. Antre hacminde zeminler seramik, duvarlar plastik boyalıdır. Mutfak ve banyo hacminde ise zeminler seramik, duvarlar fayans kaplıdır. Mutfak hacminde laminat malzemeden imal mutfak dolabı kullanılmış olup granit tezgah bulunmaktadır. Banyo hacminde duşa kabin, banyo dolabı ve klozet bulunmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapı olup iç mahal kapıları ahşap panel kapı, pencereler pvc doğrama ısıcamlıdır, net alan 160 m2 dir. Dairede doğalgaz yakıtlı, merkezi sistem, petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır.

Adresi: Tahtakale Mahallesi, Ayçiçeği Sokak, No: 8/1 Bizim Evler 2 Sitesi, K:8 D:34 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü: 160 m2

Arsa Payı: 172/79242

İmar Durumu: Avcılar İlçesi, 664 ada 4 parsel sayılı yer, 30/9/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, hmax: serbest (h max serbest olan plan adalarında kat 40'ı geçemez.), emsal:2.00 yapılaşma şartlarında kalmakta olup, 'Ticaret' alanında kalmaktadır ve ekte (Ek-1) plan notu bulunmaktadır

Kıymeti: 9.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/11/2025 - 14:09

Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 14:09

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/12/2025 - 14:09

Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 14:09

11/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.