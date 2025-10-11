T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/7628 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7628 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 4200 Parsel, A Blok, 3. kat, 10Bağımsız Bölüm Nolu, ÇATI ARASI PİYESLİ MESKEN Nitelikli taşınmaz.

Dosya kapsamında yer alan 25.06.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;

TAPU KAYDI

Dosyasında mevcut 09.05.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 2.711,20 m2 yüzölçümlü, 4200 parsel sayılı, kat mülkiyetli, 'DÖRT BLOKLU KARGİR APARTMAN' nitelikli ana taşınmazda 18/800 arsa paylı, A Blok 3 kat, 10 bağımsız bölüm numaralı ÇATI ARASI PİYESLİ MESKEN Nitelikli taşınmazın tam hissesi A... Ç... adına kayıtlıdır. Tapu kaydında dosya haczi ve çeşitli takyidatlar mevcuttur. Takyidatların detayı dosyasındaki gibidir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; Denizköşkler Mahallesi, Zafer Caddesi, No: 52, D:10 Avcılar/İSTANBUL adresinde yer almaktadır.

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu Altıntaş Akıncıer Sitesi içerisinde 4 adet blok bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu A Blok parselin güney cephesinde batıda yer alan bloktur. A Blok; bodrum, zemin, 3 normal ve çatı katlı olmak üzere toplam 6 kattan ve 11 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Blok girişi zemin kattan güney cepheden verilmiştir. Blok dış dış cephesi akrilik boyalı, dış kapısı demir doğrama kapıdır. Kat holleri ve merdivenler mermer kaplıdır. Küpeşte demir doğramadır. Blok içerisinde asansör bulunmamaktadır.

Bina ayrık nizam yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında 2. Sınıf yapı malzemeleri ile imal edilmiştir.

Taşınmaz bina girişine gore sağ ön cephede 3.normal ve çatı katlarında yer almaktadır. Projesine gore Taşınmazın normal katı; antre, salon, 4 oda, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup 130 m2 alanlı ve çatı katı salon, oda ve banyo hacimlerinden oluşmakta olup 38 m2 alanlıdır. Taşınmazın toplam brüt alanı 168 m2' dir.

Taşınmazda projesinden farklı olarak Çatı katının büyütülerek 115 m2 kapalı alan 28 m2 ek teras hacmi oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın projesine gore 168 m2 kapalı alanlıdır.

Mevcut durumda 283 m2 kapalı alan 28 m2 teras alanından oluşmaktadır.

Taşınmaz içerisinde salon ve oda döşemeleri parke, diğer döşemeler seramik kaplıdır. Islak hacim duvarları fayans kaplı, diğer iç duvarlar kısmen saten boyalı ve kısmen duvar kağıdı ile boyalıdır. Mutfakta ahşap dolaplar ve çimstone tezgah bulunmaktadır. Daire kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap mamüldür. Pencereler PVC ısı yalıtımlı çift cam olup, ısınma doğalgaz yakıtlı kombi kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Vitrifiye tamdır. Taşınmaz tadilatlı durumdadır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

Adresi: Denizköşkler Mahallesi, Zafer Caddesi, No: 52, D:10 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü: Taşınmazın projesine gore 168 m2 kapalı alanlıdır. Mevcut durumda 283 m2 kapalı alan 28 m2 teras alanından oluşmaktadır .

Arsa Payı: 18/800

İmar Durumu: Avcılar Belediye Başkanlığının E-68097862-754-3340/5196 sayılı yazısında; “İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mahallesi, 23 pafta, 4200 parsel sayılı yer, 28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 4.00 m., arka bahçe: h/2, yan bahçe: 3.00 m., Ayrık nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında "Konut" alanında kalmaktadır.” denilmektedir.

Kıymeti: 5.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 24/11/2025 - 14:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/12/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati: 26/12/2025 - 14:10

08/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.