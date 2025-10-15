T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/72034 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/72034 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, TAŞTEPELER Mevkii, - Ada, 4648 Parsel,de Tarla niteliğinde kayıtlı borçluya ait 3/8 hisse satışa çıkarılmıştır.

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy,

TAŞTEPELER Mevkii, - Ada, 4648 Parsel, Tarla niteliğindeki taşınmazda borçlu adına kayıtlı 3/8 hisse

Dosyamıza ibraz edilen bilirkişi raporuna göre:

TAŞINMAZ İNCELEMESİ: Ana gayrimenkul; tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi,

Safra Mahallesi, Taştepeler Mevki, 4648 parselde kayıtlı, TARLA nitelikli, 157,00 m² alanlı

ana taşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, orta kaliteli malzeme ve işçilikle, ikiz nizamlı inşa

edilen binadır. Ana taşınmazda, kat irtifakı kurulmamıştır. Yerinde yapılan tespite göre parsel üzerindeki

bina, yaklaşık, 383 m² inşaat alanlı, kısmi bodrum, zemin, 2 normal katlıdır. Belediye işlem dosyasında,

kısmi bodrum, zemin, 2 normal katlı bina için alınan 28.08.1992 tarih 3/35 Numaralı Yapı Ruhsatı

bulunmaktadır. Binanın zemin katındaki atölye hariç olmak üzere, tüm katları, konut amaçlı olarak

kullanılmaktadır. Binada 2 adet daire, 1 adet atölye bulunmaktadır. Bina, Ruhsat alımı itibariyle, 32

yaşındadır. Bina dış cephesi, sıvalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina girişi, Tağmaç Sokaktan,

binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Binanın ısıtma sistemi, doğalgazlı sistemlidir.

20.02.2024 tarih 32466 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanlığı'nın Mimarlık ve Mühendislik Hizmet bedellerinde kullanılacak 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim

Maliyetleri Hakkındaki tebliğe göre, parsel üzerindeki binanın mimarlık hizmetlerine esas sınıfı; 3B,

yapının birim maliyeti; 14.400.-TL/m² olarak hesaplanmıştır. Arsa bedeli, anataşınmazın tapu kaydındaki

net alanı üzerinden piyasa koşullarına göre hesaplanmıştır. Bina değeri ise arsa üzerinde inşa edilen

binanın inşaat alanı üzerinden, binanın yaşına göre yıpranma payı düşüldükten sonra Resmi Gazetede

yayımlanan binanın bulundukları yapı sınıfına ait 2024 yılı birim inşaat değeri dikkate alınarak tespit

edilmiştir. Sonrasında arsa bedeli ve bina değeri toplanarak anataşınmazın mevcut durum değeri

hesaplanmıştır, 157 m2 yüzölçümü, 3/8 arsa payı, Fevzi Çakmak Mahallesi, Tağmaç Sokak, No:22

Küçükçekmece / İSTANBUL adreslidir.

Adresi: Fevzi Çakmak Mahallesi, Tağmaç Sokak, No:22 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 157 m2

Arsa Payı: 3/8 (Borçluya ait hisse/payda)

İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 4648 Parsel sayılı yer, 22.06.2005-28.03.2018-22.03.2021-26.05.2022 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 Maddesi hükümlerine haiz, bitişik nizam 4 kat, (B-4) yapılaşma şartlarında, Konut alanında kalmaktadır. Planda (A) kısmı ile gösterilen satın alma çıkması halinde tevhit edilecektir. Parsel üzerinde Enerji Nakil Hattı geçtiğinden uygulama aşamasında kurum görüşlerine uyulacaktır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce tespit edilecek RS Kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti: 3.172.626,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/12/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 13:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/12/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 13:50

10/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.