T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

34PKB25 Plakalı , 2023 Model , KIA Marka , EV9 AT PRESTIGE 7K Tipli , EM16PCC1601P Motor No'lu , KNAAC8111R6036627 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,

KDV oranı :%1

ARAÇ ÖZELLİKLERİ VE DURUMU

Keşif günü, Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olması sebebi ile kapıları açılarak gözle inceleme yapılmış motor ve batarya aksamının yerinde olduğu, aracın çalışır durumda ve yürür durumda olduğu tespit edilmiştir. Aracın Şasi numarasının kontrolü ön camda çakılı olan künyesinden tespit edilerek rapora yazılmıştır.

ARAÇ DIŞ ÖZELLİKLERİ :

Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın sağlam olduğu, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü.

KİLOMETRESİ :

Aracın bilgi ekranından 30.600 kilometrede olduğu tespit edilmiştir.

ARAÇ İÇİ ÖZELLİKLER :

Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun olup olmadığı tespit edilemedi.

ARAÇ KUSUR VE EKSİKLERİ:

Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Araç üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, boyanan parça olmadığı, aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü.

Satışa konu araç EMNİYET YEDİEMİN OTOPARKINDA -Bahçeşehir Mah. 2. Kısım Mahallesi, Yalın Sok. No:16 Başakşehir/İSTANBUL adresinde muhafaza altında bulunmaktadır.