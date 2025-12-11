T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/19150 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19150 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İnceleme konusu araç gri renkte olup ön, arka ve yan bölümlerdeki cam yüzeylerin iyi durumda olduğu görülmüş, gözle görünür çap ve büyüklükte çatlak, çizik ve benzeri bir kusura rastlanmamıştır. Fiziksel inceleme kapsamında araç kaportasının çeşitli bölümlerinde boya kalınlığı ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Tespit konusu araç otomatik vitesli (şanzımanlı) otomobil cinsi bir taşıttır. Araçta yapılan gözlemle araç içi elemanların (kumanda paneli, torpido, düğmeler vb) dayanıklılık, yenilik, yıpranma ve eskime hususları açısından iyi seviye bir temizlik ve kondisyonda oldukları görülmüştür. Araç iç mahalinde bulunan koltuk ve döşemelerin iyi durumda bulunduğu görülmüştür. Ayrıca aracın ön konsol bölgesindeki elemanların da iyi seviye kondisyonda oldukları anlaşılmaktadır. Tespit işlemi esnasında motor kaputu açılarak yapılan incelemede motor, şanzıman ve akü gibi mekanik ve elektrik aksam bileşenlerinin araç yapısında bulundukları görülmüş ancak araç çalıştırılamadığından elektrik ve mekanik aksamın çalışır ve yürür vaziyetteki durumu, mevcut halinde mekanik ve elektrik aksamlarındaki muhtemel kusur/hata/noksanlık değerlendirilememiştir. Araç içerisinden yapılan gözlemle, aracın otomatik vitesli (şanzımanlı) olduğu, aracın farlarının ve far düğmelerinin, aynalarının, iç mahaldeki eğlence sistemi ve klima düğmelerinin yerinde oldukları, kondisyon olarak iyi seviye temizlik ve fiziksel koşullarda oldukları, model yılı ile uyumlu bir kondisyonda bulundukları görülmüştür

Aracın ön camı, sağ ve sol bölümlerindeki camlar, iç dikiz aynası, dış dikiz aynaları, ön far grubu ve arka lamba grubunun yerinde ve sağlam durumda oldukları görülmüştür. Aracın üzerinde herhangi bir periyodik bakım veya kontrol göstergesi, üzerinde herhangi bir tamirat, onarım veya parça değişimi geçirip geçirmediğini gösteren bir bilgiye rastlanmamıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:12

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:12

09/12/2025 (İİK m.114/4)