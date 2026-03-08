T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/36341 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/36341 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Avcılar İlçe, FİRÜZKÖY Mahalle/Köy, 650 Ada, 1 Parsel, 41 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu mahcuzİstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, 46.981 m2 yüzölçümlü, 650 ada 1 parsel sayılı, kat mülkiyetli, Betonarme 10 Bloklu Bına Sosyal Tesıs Ve Arsası nitelikli ana taşınmazda 72/73524 arsa paylı, A1-1 blok, 7 kat, 41 bağımsız bölüm numaralı MESKEN Nitelikli taşınmazdır. Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre ;Satışa konu taşınmaz; Tahtakale Mahallesi, Faruk Nafiz Çamlıbel Cad, Patara Sitesi, No: 4/1, A1 blok D:41 Avcılar/İSTANBUL adresinde yer almaktadır.Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde 10 adet blok vardır. Site genelinde açık otopark, Açık yüzme havuzu, spor salonu gibi sosyal donayılar vardır. Girişler güvenlik kontrolünde yapılmaktadırA1-1 Blok bodrum, zemin, 13 normal katlı olarak inşa edilmiştir Binada toplam 82 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina dış cephesi ısı yalıtımı üzerine dış cephe kaplaması ile kaplıdır. Giriş kapısı alüminyum çerçevelidir. Binada 2 adet asansör vardır.Taşınmaz Avcılar Belediyesinden temin edilen mimari projesine gore normal katı salon+mutfak, oda, balkon, banyo-wc, antre hacimlerinden oluşmakta olup net 54 brüt 61 m2 kullanım alanlıdır.İç Mekan Özellikleri; Taşınmaz içerisinde salon ve oda döşemeleri parke, diğer döşemeler seramik kaplıdır. Islak hacim duvarları fayans kaplı, diğer iç duvarlar kısmen saten boyalı ve kısmen duvar kağıdı ile boyalıdır. Mutfakta ahşap dolaplar ve çimstone tezgah bulunmaktadır. Daire kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap mamüldür. Pencereler PVC ısı yalıtımlı çift cam olup, ısınma doğalgaz yakıtlı kombi kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Vitrifiye tamdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır

Adresi : Tahtakale Mahallesi, Faruk Nafiz Çamlıbel Cad, Patara Sitesi, No: 4/1, A1 Blok D:41 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 54 m2 bağımsız bölüm yüz ölçümü

Arsa Payı : 72/73524

İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığının E-68097862-754-6998/10057 sayılı yazısında; ?Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 650 ada 1 parsel sayılı yer; 30/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tahtakale Ispartakule Toplu Konut Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında, Emsal=1.5 yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır denilmektedir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup yönetim planı şerhi, AtBu gayrimenkulün mülkiyetine geçmiştir şerhi, muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:02

05/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.