T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2025/18782 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18782 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.240.000,00
1
Taşıt
34GKT451 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , NG93282 Motor No'lu , NM0KCXTP6KNG93282 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 12740cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu araç 34 GKT 451 plakalı, FORD marka, F-MAX model, NM0KCXTP6KNG93282 şasi numaralı, beyaz renkli, dizel yakıtlı, otomatik vitesli (şanzımanlı) çekici cinsi bir taşıttır.Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre; Dış kaportası incelendiğinde kaportanın genel anlamdaorta üstü/ iyi seviyeli bir temizlik (yüzey düzgünlüğü ve kalitesi açısından) ve model yılı ile uyumlu bir kondisyonda olduğu görülmüştür. Ancak kaportanın muhtelif yerlerinde boya izleri ve küçük çaplı kırık bölümler şeklinde kusurlar bulunduğu görülmüştürTespit esnasında aracın gösterge panelinde bulunan odometreden (aracın kat ettiği mesafeyi gösteren bölüm) KM bilgisi okunamamıştır..Tespit esnasında aracın şasi numarası (NM0KCXTP6KNG93282) görülmüş ve kayıtlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Ancak motor numarası ulaşılamamış ve kayıtlarla uyumluluğu değerlendirilememiştir.Aracın ön camı, sağ ve sol bölümlerindeki camlar, iç dikiz aynası, dış dikiz aynaları, ön far grubu ve arka lamba grubunun yerinde ve sağlam durumda oldukları görülmüştür Araç üzerinde bulunan lastiklerin 315/70R22.5 ölçülerinde ve 5223 (Hafta/Yıl) imalat tarihli oldukları görülmüştür. Mevcut halleri ile lastiklerin hem kondisyon hem de ömür olarak iyi durumda oldukları ve kullanıma uygun oldukları anlaşılmaktadır (Şekil 1). Bununla birlikte lastiklerin satın alma ve/veya kullanım öncesi tekrar kontrol edilmeleri ve gerekli onarım/değişim işlemlerinin yapılması önerilmektedir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:32
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:322.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:32
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:32
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
970.000,00
1
Taşıt
01DJK81 Plakalı , 2013 Model , FORD Marka , DA94036 Motor No'lu , NM0KCXTP6KDA94036 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 10308cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu araç 01 DJK 81 plakalı, FORD marka, CARGO 1846T 4X2 model, NM0KCXTP6KDA94036 şasi numaralı, beyaz renkli, dizel yakıtlı, otomatik vitesli (şanzımanlı) çekici cinsi bir taşıttır.Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre, Dış kaportası incelendiğinde kaportanın genel anlamda orta seviyeli bir temizlik (yüzey düzgünlüğü ve kalitesi açısından) ve model yılı ile uyumlu bir kondisyonda olduğu görülmüştür. Ancak kaportanın muhtelif yerlerinde boya izleri, boya sökülmeleri ve plastik aksamda kırıklar şeklinde kusurlar bulunduğu görülmüştür Tespit konusu araç otomatik vitesli (şanzımanlı) çekici cinsi bir taşıttır. Tespit esnasında aracın gösterge panelinde bulunan odometreden (aracın kat ettiği mesafeyi gösteren bölüm) KM bilgisi okunamamıştır.Araç kapılarının açık olması ile içeriden yapılan gözlemle, aracın otomatik vitesli (şanzımanlı) olduğu, aracın farlarının ve far düğmelerinin, aynalarının, iç mahaldeki eğlence sistemi ve klima düğmelerinin yerinde oldukları, kondisyon olarak orta seviye temizlik ve fiziksel koşullarda oldukları, model yılı ile uyumlu bir kondisyonda bulundukları görülmüştür (Şekil Tespit esnasında aracın şasi numarası (NM0KCXTP6KDA94036) ve motor numarası (DA94036) görülmüş ve kayıtlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır.Aracın ön camı, sağ ve sol bölümlerindeki camlar, iç dikiz aynası, dış dikiz aynaları, ön far grubu ve arka lamba grubunun yerinde ve sağlam durumda oldukları görülmüştür (Şekil 1).Araç üzerinde bulunan lastiklerin 315/70R22.5 ölçülerinde ve 1522 (HAFTA/YIL) imalat tarihli oldukları görülmüştür. Mevcut halleri ile lastiklerin hem kondisyon hem de ömür olarak iyi durumda oldukları ve kullanıma uygun oldukları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte lastiklerin satın alma ve/veya kullanım öncesi tekrar kontrol edilmeleri ve gerekli onarım/değişim işlemlerinin yapılması önerilmektedir.Aracın üzerinde herhangi bir periyodik bakım veya kontrol göstergesi, üzerinde herhangi bir tamirat, onarım veya parça değişimi geçirip geçirmediğini gösteren bir bilgiye rastlanmamıştır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:19
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:192.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 12:19
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:19
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.040.000,00
1
Taşıt
06FK6215 Plakalı , 2014 Model , FORD Marka , ÇEKİCİ /CCK1 CARGO 1846 T 4X2 YATAKLI Tipli , EM90615 Motor No'lu , NM0KCXTP6KEM90615 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 10308cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu araç 06 FK 6215 plakalı, FORD marka, CARGO (CCK1 CARGO 1846T 4X2 YATAKLI) model, NM0KCXTP6KEM90615 şasi numaralı, beyaz renkli, dizel yakıtlı, otomatik vitesli (şanzımanlı) çekici cinsi bir taşıttır.Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre; Dış kaportası incelendiğinde kaportanın genel anlamda orta seviyeli bir temizlik (yüzey düzgünlüğü ve kalitesi açısından) ve model yılı ile uyumlu bir kondisyonda olduğu görülmüştür. Bu ölçüm sonuçlarında ortaya çıkan boya kalınlıkları aşağıda tablo halinde sunulmuştur (Tablo 6). Buna göre kaporta yüzeylerindeki boya kalınlıklarının normal sınırlar içerisinde olduğu kanaatine varılmıştır.Tespit konusu araç otomatik vitesli (şanzımanlı) çekici cinsi bir taşıttır. Tespit esnasında aracın gösterge panelinde bulunan odometreden (aracın kat ettiği mesafeyi gösteren bölüm) KM bilgisi okunamamıştır. Araç iç mahalinde bulunan koltuk ve döşemelerin orta seviyeli bir fiziksel durumda bulunduğu, aracın ön konsol bölgesindeki elemanlar ile vites kolu ve kumanda düğmelerinin de orta seviyeli bir temizlik ve kondisyonda oldukları ancak ön göğüsbölgesindeki elemanlar ile kapıların iç yüzeylerinde muhtelif bölgelerde yüzeysel soyulmalar ve küçük deformasyonlar şeklinde kusurlar bulunduğu anlaşılmaktadır.Araç kapılarının açık olması ile içeriden yapılan gözlemle, aracın otomatik vitesli (şanzımanlı) olduğu, aracın farlarının ve far düğmelerinin, aynalarının, iç mahaldeki eğlence sistemi ve klima düğmelerinin yerinde oldukları, kondisyon olarak orta seviye temizlik ve fiziksel koşullarda oldukları, model yılı ile uyumlu bir kondisyonda bulundukları görülmüştür (Şekil 7)
Tespit esnasında aracın şasi numarası (NM0KCXTP6KEM90615) ve motor numarası (EM90615) görülmüş ve kayıtlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır.Aracın ön camı, sağ ve sol bölümlerindeki camlar, iç dikiz aynası, dış dikiz aynaları, ön far grubu ve arka lamba grubunun yerinde ve sağlam durumda oldukları görülmüştür Araç üzerinde bulunan lastiklerin 315/70R22.5 ölçülerinde oldukları görülmüştür. Mevcut lastiklerin satın alma ve/veya kullanım öncesi tekrar kontrol edilmeleri ve gerekli onarım/değişim işlemlerinin yapılması önerilmektedir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:09
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:092.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:09
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:09
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
990.000,00
1
Taşıt
01DJM52 Plakalı , 2013 Model , FORD Marka , ÇEKİCİ /CCK1 CARGO 1846T 4X2 Tipli , DB92530 Motor No'lu , NM0KCXTP6KDB92530 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 10308cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu araç 01 DJM 52 plakalı, FORD marka, CARGO 1846T 4X2 model, NM0KCXTP6KDB92530 şasi numaralı, beyaz renkli, dizel yakıtlı, otomatik vitesli (şanzımanlı) çekici cinsi bir taşıttır.Dosyada bulunan blirkişi raporuna göre . Dış kaportası incelendiğinde kaportanın genel anlamda orta seviyeli bir temizlik (yüzey düzgünlüğü ve kalitesi açısından) ve model yılı ile uyumlu bir kondisyonda olduğu görülmüştür. Ancak kaportanın muhtelif yerlerinde çizikler, boya sökülmeleri, sürtme izleri, küçük çaplı çatlak ve kırıklar, bileşenler arasında açılmalar şeklinde kusurlar bulunduğu görülmüştür Tespit konusu araç otomatik vitesli (şanzımanlı) çekici cinsi bir taşıttır. Tespit esnasında aracın gösterge panelinde bulunan odometreden (aracın kat ettiği mesafeyi gösteren bölüm) KM bilgisi okunamamıştır. Araç içerisinden yapılan gözlemle araç içi elemanların (kumanda paneli, torpido, düğmeler vb) dayanıklılık, yenilik, yıpranma ve eskime hususları açısından orta seviye bir temizlik ve kondisyonda oldukları görülmüştür. Tespit işlemi esnasında incelemede motor, şanzıman ve akü gibi mekanik ve elektrik aksam bileşenlerinin araç yapısında bulundukları görülmüş ancak aracın anahtarının bulunmaması sebebiyle araç çalıştırılamadığından elektrik ve mekanik aksamın çalışır ve yürür vaziyetteki durumu, mevcut halinde mekanik ve elektrik aksamlarındaki muhtemel kusur/hata/noksanlık değerlendirilememiştir..Tespit esnasında aracın şasi numarası (NM0KCXTP6KDB92530) ve motor numarası (DB92530) görülmüş ve kayıtlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır.Aracın ön camı, sağ ve sol bölümlerindeki camlar, iç dikiz aynası, dış dikiz aynaları, ön far grubu ve arka lamba grubunun yerinde ve sağlam durumda oldukları görülmüştür Araç üzerinde bulunan lastiklerin 315/70R22.5 ölçülerinde oldukları görülmüştür. Lastiklerin satın alma ve/veya kullanım öncesi tekrar kontrol edilmeleri ve gerekli onarım/değişim işlemlerinin yapılması önerilmektedir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:562.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:56
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.050.000,00
1
Taşıt
34GJV421 Plakalı , 2023 Model , KRONE Marka , YARI RÖMORK/ SD SDP 27 ELB43 Tipli , WKESD000001086730 Şasi No'lu , Rengi Gri , Satışa konu Kıymet takdiri ve inceleme konusu KRONE marka yarı römork cinsi araç park halinde bulunduğu mahalde mevcut haliyle görülmüş, söz konusu aracın kıymetine müessir tüm faktörlerin göz önünde bulundurulması suretiyle ilgili bileşenleri incelenmiş, fotoğraflanmış ve kayıt altına alınmıştır. Söz konusu araç 34 GJV 421 plakalı, KRONE marka, SDP 27 ELB43 model, WKESD000001086730 şasi numaralı, gri renkli, motorsuz, yakıtsız, yarı römork cinsi bir araçtır.Kıymet takdirine konu araç için gerçekleştirilen tespit ve incelemelerde aracın (dorse ruhsatı) ruhsatının (ilgili yediemin otoparkında) bulunmadığı anlaşılmıştır. İnceleme konusu araç Krone marka SD tip perdeli yarı römork cinsi bir taşıttır. Perdeli yapısı, hem yanlardan (forklift ile) hem de arkadan (rampada) hızlı ve kolay yükleme/boşaltma imkânı sunmakta ve paletli yüklerden uzun malzemelere kadar geniş bir yelpazedeki kuru yüklerin taşınmasına olanak tanımaktadır. Dış çerçeve üzerinde birbirine yakın aralıklarla (genellikle 100-200 mm'de bir) bulunan çok sayıda bağlama noktası bulunduğu anlaşılmaktadır.İnceleme konusu aracın 13860 mm boy ve 2550 mm genişlik ölçülerine sahip olduğu, e1* 2007/46/.*0232 onay numarası ile treylerin AB Tip Onayı Yönetmeliği 2007/46/EC kapsamında onaylandığını göstermektedir.Yarı römork cinsi taşıtın arkasındaki elektrik ve hava bağlantıları, EBS (Elektronik Fren Sistemi) ve havalı süspansiyon gibi modern treyler sistemlerinin standart işleyişine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca aracın hava ve bağlantılarına ait bileşenlerin yerlerinde ve sağlam durumda bulundukları görülmektedir (Şekil 13).Tespit esnasında aracın şasi numarası (WKESD000001086730) görülmüş ve kayıtlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır.
Aracın kapılarında muhtelif bölgelerde küçük çaplı göçükler ve metal bileşenleri üzerinde de lokal olarak paslı bölgeler bulunduğu görülmüştür.Araç üzerinde bulunan lastiklerin 385/55R22.5 ölçülerinde oldukları görülmüştür. Lastiklerin satın alma ve/veya kullanım öncesi tekrar kontrol edilmeleri ve gerekli onarım/değişim işlemlerinin yapılması önerilmektedir.Aracın üzerinde herhangi bir periyodik bakım veya kontrol göstergesi, üzerinde herhangi bir tamirat, onarım veya parça değişimi geçirip geçirmediğini gösteren bir bilgiye rastlanmamıştır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:58
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:582.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:58
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:58
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
960.000,00
1
Taşıt
34FNN773 Plakalı , 2022 Model , KRONE Marka , YARI RÖMORK /SD N/A Tipli , WKESD000001068036 Şasi No'lu , Rengi Gri , Satışa konu araç 34 FNN 773 plakalı, KRONE marka, N/A model, WKESD000001068036 şasi numaralı, gri renkli, motorsuz, yakıtsız, yarı römork cinsi bir araçtır.Dosyada bulunan bilirlkişi raporuna göre Kıymet takdiri konusu araç Krone marka SD tip,perdeli, yarı römork cinsi bir taşıttır. Perdeli yapısı, hem yanlardan (forklift ile) hem de arkadan (rampada) hızlı ve kolay yükleme/boşaltma imkânı sunmakta ve paletli yüklerden uzun malzemelere kadar geniş bir yelpazedeki kuru yüklerin taşınmasına olanak tanımaktadır.Dış çerçeve üzerinde birbirine yakın aralıklarla (genellikle 100-200 mm'de bir) bulunan çok sayıda bağlama noktası bulunduğu anlaşılmaktadır.Dosya muhteviyatında da yer aldığı üzere, aracın 2022 model olduğu 6897 kg net ağırlık ve 35500 kg azami ağırlık sınırına sahip olduğu anlaşılmaktadır.İnceleme konusu aracın 13860 mm boy ve 2550 mm genişlik ölçülerine sahip olduğu, e1* 2007/46/.*0232 onay numarası ile treylerin AB Tip Onayı Yönetmeliği 2007/46/EC kapsamında onaylandığını göstermektedir.Yarı römork cinsi taşıtın çekiciye bağlandığı ön bölümünde yer alan elektrik ve hava bağlantıları, EBS (Elektronik Fren Sistemi) ve havalı süspansiyon gibi modern treyler sistemlerinin standart işleyişine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca aracın hava ve bağlantılarına ait bileşenlerin yerlerinde ve sağlam durumda bulundukları görülmektedir (
Tespit esnasında aracın şasi numarası (WKESD000001068036) görülmüş ve kayıtlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır.Aracın kapılarında muhtelif bölgelerde boya sökülmeleri ve metal bileşenleri (örneğin destek ayakları vb) üzerinde de lokal olarak paslı bölgeler bulunduğu görülmüştür.Araç üzerinde bulunan lastiklerin 385/55R22.5 ölçülerinde oldukları görülmüştür.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:512.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:51
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.050.000,00
1
Taşıt
34GJV398 Plakalı , 2023 Model , KRONE Marka , YARI RÖMORK /SDP 27 ELB43 Tipli , WKESD000001086732 Şasi No'lu , Rengi Gri , Satışa konu araç 34 GJV 398 plakalı, KRONE marka, SDP 27 ELB43 model, WKESD000001086732 şasi numaralı, gri renkli, motorsuz, yakıtsız, yarı römork cinsi bir araçtır.Kıymet takdiri konusu araç Krone marka SD tip perdeli yarı römork cinsi bir taşıttır. Perdeli yapısı, hem yanlardan (forklift ile) hem de arkadan (rampada) hızlı ve kolay yükleme/boşaltma imkânı sunmakta ve paletli yüklerden uzun malzemelere kadar geniş bir yelpazedeki kuru yüklerin taşınmasına olanak tanımaktadır.Dış çerçeve üzerinde birbirine yakın aralıklarla (genellikle 100-200 mm'de bir) bulunan çok sayıda bağlama noktası bulunduğu anlaşılmaktadır.İnceleme konusu aracın 13860 mm boy ve 2550 mm genişlik ölçülerine sahip olduğu, e1* 2007/46/.*0232 onay numarası ile treylerin AB Tip Onayı Yönetmeliği 2007/46/EC kapsamında onaylandığını göstermektedir.Yarı römork cinsi taşıtın arkasındaki elektrik ve hava bağlantıları, EBS (Elektronik Fren Sistemi) ve havalı süspansiyon gibi modern treyler sistemlerinin standart işleyişine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca aracın hava ve bağlantılarına ait bileşenlerin yerlerinde ve sağlam durumda bulundukları görülmektedir Tespit esnasında aracın şasi numarası (WKESD000001086732) görülmüş ve kayıtlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır.Aracın kapılarında muhtelif bölgelerde boya sökülmeleri, tente üzerinde deformasyonlar ve metal bileşenleri üzerinde de lokal olarak paslı bölgeler bulunduğu görülmüştür.Araç üzerinde bulunan lastiklerin 385/55R22.5 ölçülerinde oldukları görülmüştür.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:572.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:57
