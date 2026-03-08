T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

06FK6215 Plakalı , 2014 Model , FORD Marka , ÇEKİCİ /CCK1 CARGO 1846 T 4X2 YATAKLI Tipli , EM90615 Motor No'lu , NM0KCXTP6KEM90615 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 10308cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu araç 06 FK 6215 plakalı, FORD marka, CARGO (CCK1 CARGO 1846T 4X2 YATAKLI) model, NM0KCXTP6KEM90615 şasi numaralı, beyaz renkli, dizel yakıtlı, otomatik vitesli (şanzımanlı) çekici cinsi bir taşıttır.Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre; Dış kaportası incelendiğinde kaportanın genel anlamda orta seviyeli bir temizlik (yüzey düzgünlüğü ve kalitesi açısından) ve model yılı ile uyumlu bir kondisyonda olduğu görülmüştür. Bu ölçüm sonuçlarında ortaya çıkan boya kalınlıkları aşağıda tablo halinde sunulmuştur (Tablo 6). Buna göre kaporta yüzeylerindeki boya kalınlıklarının normal sınırlar içerisinde olduğu kanaatine varılmıştır.Tespit konusu araç otomatik vitesli (şanzımanlı) çekici cinsi bir taşıttır. Tespit esnasında aracın gösterge panelinde bulunan odometreden (aracın kat ettiği mesafeyi gösteren bölüm) KM bilgisi okunamamıştır. Araç iç mahalinde bulunan koltuk ve döşemelerin orta seviyeli bir fiziksel durumda bulunduğu, aracın ön konsol bölgesindeki elemanlar ile vites kolu ve kumanda düğmelerinin de orta seviyeli bir temizlik ve kondisyonda oldukları ancak ön göğüsbölgesindeki elemanlar ile kapıların iç yüzeylerinde muhtelif bölgelerde yüzeysel soyulmalar ve küçük deformasyonlar şeklinde kusurlar bulunduğu anlaşılmaktadır.Araç kapılarının açık olması ile içeriden yapılan gözlemle, aracın otomatik vitesli (şanzımanlı) olduğu, aracın farlarının ve far düğmelerinin, aynalarının, iç mahaldeki eğlence sistemi ve klima düğmelerinin yerinde oldukları, kondisyon olarak orta seviye temizlik ve fiziksel koşullarda oldukları, model yılı ile uyumlu bir kondisyonda bulundukları görülmüştür (Şekil 7)

Tespit esnasında aracın şasi numarası (NM0KCXTP6KEM90615) ve motor numarası (EM90615) görülmüş ve kayıtlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır.Aracın ön camı, sağ ve sol bölümlerindeki camlar, iç dikiz aynası, dış dikiz aynaları, ön far grubu ve arka lamba grubunun yerinde ve sağlam durumda oldukları görülmüştür Araç üzerinde bulunan lastiklerin 315/70R22.5 ölçülerinde oldukları görülmüştür. Mevcut lastiklerin satın alma ve/veya kullanım öncesi tekrar kontrol edilmeleri ve gerekli onarım/değişim işlemlerinin yapılması önerilmektedir.