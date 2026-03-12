T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/7506 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7506 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, Saray Mevkii, 309 Ada, 29 Parsel, 3. kat ( 4 ) Nolu Bağımsız Bölüm Anagayrimenkul; tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Saray mevkii, 309 Ada, 29 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 92,14 m² alanlı kat irtifaklı anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, kaliteli malzeme ve işçilikle bitişik nizamlı olarak inşa edilen,bodrum, zemin, 3 normal, çatı katlı binadır. 3. Normal kattaki daire, çatı arası piyeslidir. Bina, 1. Begonya Sokağından girişlidir. Bina girişi, sokak kotundan 6 basamakla çıkılan binanın zemin katından verilmiştir. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü imar arşivinde incelediğimiz 24.02.2017 tarih 2016/37116 Sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre binanın, bodrum katında, binadaki bağımsız bölümlere ait 4 adet depo ile binaya ait ortak alanlar, zemin ve normal katların her birinde 1'er b. b. daire ile binada toplam 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Belediye İşlem dosyasında binaya ait, 27.02.2017 tarih 227 Sayılı Yapı Ruhsatı mevcuttur. Bina, 2017 yılı yapımı olup yaklaşık 8 yaşındadır. Bina dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina girişi, kat sahanlıkların zeminleri ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları, küpeştesi, alüminyum profillidir. Dış kapısı, çelik profillidir. 4 no?lu bağımsız bölüm çatı arası piyesli daire, mimari projesinde, binanın 3. Normal katında, Net:51 m² (Brüt:62 m²) alanda, 2 oda, salon, mutfak, antre, balkon, banyo hacimlerinden, çatı katında, Net:29 m² (Brüt:32 m²) alanda, 2 oda, antre, banyo ve teras hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, toplam Net:80 m² (Brüt:94 m²) alanlı, 4+1 niteliklidir. Taşınmazın kullanım alanına dahil edilmeyen teras alanı;5 m² 'dir. Taşınmaz, mevcutta çatı arası piyesli daire olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, binanın 1. Begonya Sokağına bakan bina girişinin bulunduğu ön cephesinden, güneye, binanın arka cephesinden, kuzeye olmak üzere 2 cephelidir. İç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zeminleri, laminat parke kaplıdır. Islak hacimler, antre, balkon ve teras zeminleri, seramik kaplamalıdır. Yaşam hacimlerinde, duvarlar boyalı, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermerden imal mutfak tezgâhı, mdf?li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. 3. Normal kat banyosunda, dolaplı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. İç merdiveninde, merdiven basamakları ile küpeşte ve korkulukları, masif ahşap imalattır. Taşınmazın ısıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, masif ahşap tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmazın kapı nosu; 4 tür. Taşınmaz 3. Normal katından girişlidir. Binanın bodrum katındaki konu taşınmaza ait 4 nolu depo alanı, Net:10 m² dir. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, 1. Begonya Sokak, No:5, D:4Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 80 m2 Arsa Payı : 30/100 İmar Durumu: Var

Kıymeti : 5.000.000,00 TLKDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:01

08/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.