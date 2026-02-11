T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/12636 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12636 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle/Köy, K. Halkalı Çift. Mevkii, 268 Ada, 24 Parsel, SATIŞA KONU TAŞINMAZ ( 3/53 HİSSELİ) ARSA NİTELİĞİNDE OLUP ÜZERİNDE BİNA BULUNMAKTADIR.

Anagayrımenkul, tapu kaydına göre, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Mahallesi, K. Halkalı Çift. Mevkii, 268 Ada, 24 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 159,39 m² alanlı hisseli Anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, bitişik nizamlı inşa edilen binadır. Binada kat irtifakı kurulmamıştır. Bina, yaklaşık olarak + 30 yaşındadır. Yerinde yapılan tespite göre bina, brüt;1.250 m² alanlı, bodrum, zemin, 5 normal, çekme katlıdır. Binanın bodrum katında, 1 adet atölye, zemin katında, 1 adet mağaza, normal katların her birinde ve çekme katında, 1 er adet mesken bulunmaktadır. Bina girişi, Hazar Sokaktan 4 basamakla ulaşılan binanın zemin katından verilmiştir. Binanın dış cephesi, boyalıdır. Bina kapısı, camlı demir profillidir. Binada, asansör bulunmamaktadır. Binada, doğalgaz bağlantısı bulunmaktadır. Mernis bilgisine göre, dosya borçlusu binada, 6 nolu dairede oturmaktadır. 31.01.2025 tarih 32799 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı?nın Mimarlık ve Mühendislik Hizmet bedellerinde kullanılacak 2025 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki tebliğe göre, parsel üzerindeki binanın mimarlık hizmetlerine esas sınıfı; 3B, yapının birim maliyeti;18.200.-TL/m² olarak hesaplanmıştır. Konu taşınmazın arsa bedeli, anataşınmazın tapu kaydındaki net alanı üzerinden, piyasa koşullarına göre hesaplanmıştır. Binadeğeri ise arsa üzerinde inşa edilen binanın brüt alanı üzerinden, binanın yaşına göre yıpranma payı üşüldükten sonra, Resmi Gazetede yayımlanan binanın bulunduğu sınıfa ait 2025 yılı birim inşaat değeri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Sonrasında arsa bedeli ve bina değeri toplanarak ana taşınmazın mevcut durum değeri hesaplanmıştır.

İMAR DURUMU:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısına göre; Küçükçekmece İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 268 ada 24 parsel sayılı yer, 23.05.2008-26.02.2018-20.02.2022-27.07.2025 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 2.10. Maddesi hükümlerine haiz, E:2,00, (B-3) Bitişik Nizam, 3 katlı yapılaşma şartlarında, Konut Alanında ve cüzi bir miktarda yolda kalmaktadır. Plan notlarının 1.36. Maddesinde, Planda veya plan notlarında, 3 kat yapılaşma öngörülen 1.000 m² den küçük parsellerde, talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların İskân edilmemesi kaydı ile bodrum + zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir. Denilmektedir.

Adresi: Mehmet Akif Mahallesi, Hazar Sokak, Örnek Apartmanı, No:12-14 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 159,39 m2

Kıymeti: 1.236.543,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 12:29 / Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:29 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:29

01/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.