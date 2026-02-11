T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/9085 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9085 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Başakşehir İlçe, ALTINŞEHİR Mahalle/Köy, Kum Ocakları Mevkii, 3125 Parsel, SATIŞA KONU(1/16 HİSSELİ) TAŞINMAZTAPU KAYDINDA ARSA NİTELİKLİ OLUP PARSEL ÜZERİNDE BİNALAR BULUNMAKTADIR.

Taşınmaz parselin, Ömür Sokağına ortalama 15,80 m cepheli ve 18,95 m derinlikli, 300,00 m² miktarlı arsa alanına sahip olup hafif eğimli topoğrafik yapısı ve dörtgen geometrili ve üzerinde 51 numaralı dış kapılı 4 katlı bina yapısı ile 53 numaralı dış kapılı 1 katlı bina yapısı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunduğu 51 numaralı bina; Zemin kat + 3 normal kat olmak üzere betonarme karkas sistemde inşa edilen yapı, 4 katlı mesken olup yaklaşık toplam brüt 480,00 m² inşaat alana sahiptir.Taşınmaz üzerinde bulunduğu 53 numaralı bina; Zemin kat olmak üzere betonarme karkas sistemde inşa edilen yapı, tek katlı mesken olup yaklaşık toplam brüt 120,00 m² inşaat alana sahiptir.Bina merdivenleri demir korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, giriş kapısı çelik kapılı, dış cephesi mantolama kaplamalı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik su sıhhi tesisatı mevcuttur.

İMAR DURUMU:

1/1000 ölçekli "11.12.2012 t.t.'li Altınşehir- Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı" kapsamında kısmen K2: Konut Alanı'nda kısmen Yol'da kalmaktadır. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine (Yol, Park, O.P. vb.) ait sınırlar İnşaat İstikamet Rölevesinde belirlenecek olup, uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır. K2: Konut Alanı'nda; 300 m²'den küçük parsellerde İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:9.50 metre; 300-500 m² arasındaki parsellerde ise İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:12.50 metre; 500 m² den büyük parsellerde E=1.90 olup Ayrık düzende uygulama yapılacaktır. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanlarında yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 07/04/2020 tarih ve 105645 sayılı Olur'ları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanında kalmaktadır.

Adresi: Altınşehir Mah. Ömür Sok. No:51-53 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü: 300 m2

Kıymeti: 1.282.988,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer: Rezerv Yapı Alanında Kalmıştır.-13/05/2013 - 7064 yevmiyeTapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:41 ' Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:41 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:41

01/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.