T.C.KÜÇÜKÇEKMECE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI

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Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazların imar durumu : 2665 parsel sayılı yerin,12/05/2017 Tasdik Tarihli İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Merkez, Denizköşkler, Ambarlı, Cihangir Mahallesi, İmarlı Alan İçerisinde Kalan Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; ön bahçe:5.00 m., arka bahçe:5.00 m., yan bahçe:3.00 m., ikiz nizam, 6 Kat yapılaşma şartlarında "Konut+ Ticaret"(K+T3)alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Taşınmazların kaydındaki şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

Taşınmazların arsa payı : 100/1800

BODRUM KAT 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi 2665 parselde kayıtlı Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Depo nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır..

Adresi : Gümüşpala Mah. E-5 Yanyol1 (Londra Asfaltı) Caddesi No: 56 A- Avcılar/İSTANBUL

Kıymeti : 360.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 10:01 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 10:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:01 - Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:01

ZEMİN KAT 2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi 2665 parselde kayıtlı Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Gümüşpala Mah. E-5 Yanyol1 (Londra Asfaltı) Caddesi No: 56 A Avcılar/İSTANBUL

Kıymeti : 880.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 11:15 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 11:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 11:15 - Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 11:15

ZEMİN KAT 3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi 2665 parselde kayıtlı Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır..

Adresi : Gümüşpala Mah. E-5 Yanyol1 (Londra Asfaltı) Caddesi No: 56 A Avcılar/ İSTANBUL

Kıymeti : 880.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 12:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 12:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 12:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 12:30

ZEMİN KAT 4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi 2665 parselde kayıtlı Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Gümüşpala Mahallesi Gülizar Sok. No:1A Avcılar/İSTANBUL

Kıymeti : 750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 13:45 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 13:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 13:45 - Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 13:45

1.KAT 5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Avcılar İlçesi Avcılar Mahallesi 2665 parselde kayıtlı 1.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz

Adresi : Gümüşpala Mah. Gülizar Sok. No:1 K:1 D:5Avcılar/İSTANBUL

Kıymeti : 1.320.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 15:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 15:00

1.KAT 6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi 2665 parselde kayıtlı 1.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Gümüşpala Mah. Gülizar Sok. No:1 K:1 D:6Avcılar/İSTANBUL

Kıymeti : 1.320.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 11:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 11:00

7.KAT 17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi 2665 parselde kayıtlı 7.Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Gümüşpala Mah. Gülizar Sok. No:1 K:7 D:17Avcılar/İSTANBUL

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 13:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 13:30

7.KAT 18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi 2665 parselde kayıtlı 7.Kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır

Adresi : Gümüşpala Mah. Gülizar Sok. No:1 K:7 D:18Avcılar/İSTANBUL

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:45 - Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 14:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 14:45 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 14:45

19/03/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.