T.C. KUMLUCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/64 Esas

Davacı İsmail Çakmak tarafından davalılar aleyhine açılan TMK'nın 713/1 maddesi kapsamında tapuya kayıtlı olmayan taşınmazın olağanüstü zamanaşımı yoluyla iktisabına ilişkindir. Uyuşmazlık davaya konu tapuya kayıtlı olmayan taşınmazın davacı adına TMK'nın 713/1 koşullarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır. İş bu davanın yapılan yargılamasında; Dava konusu Antalya ili Kumluca ilçesi, Beykonak mahallesi, Soğla mevkiinde konumlu, doğusunda178 Ada 4-5 parseller, batısında Akmaz deresi bulunan dosya kapsamına alınan 23/12/2022 tarihli bilirkişi heyet raporunda Resim 6.ile koordinatları belirtilen 1662.34 Metrekare alana haiz olan dava konusu yerin davacının ihya ederek 35 yılı aşkın süredir nizasız ve fasılsız şekilde malik sıfatıyla zilyetinde olduğu ve taşınmazın davacı İsmail Çakmak adına M.K. Nun 713. maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.