T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/281 Esas KARAR NO: 2025/77

Davacı MUTTALİP DEPE aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ ile,

Çankırı İli Kurşunlu İlçesi Hacıbekir Mahallesi 301 Ada 11 Parsel Sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı Muttalip Depe'nin murisi olan 19672712050 T.C. Kimlik numaralı Satılmış Depe adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Dair, HMK 345 maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten başlayarak iki hafta içinde HMK 342 maddesi gereğince düzenlenmiş dilekçe ile HMK 343 maddesi uyarınca mahkememize veya başka bir mahkemeye yapılacak başvuru ile HMK 341/1 maddesi uyarınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olarak davacı vekilinin ve davalı asilin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup anlatıldı." şeklinde verilen karar Tebliğ yerine geçmek üzere taşınmaz maliki davalı Mayaların Osman'a ilanen tebliğ olunur. 14/07/2025