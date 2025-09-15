T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı: 2025/18 Esas 09.09.2025 Sayın Rasim PEKEDİS

Davacı, SAADET ŞENER ile Davalılar, AFİYE PEKEDİS, KURTALAN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ, RASİM PEKEDİS, SERKAN PEKEDİS arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) dosyasında Mahkememizin 16/01/2025 tarih ve 2025/18 Esas, 2025/3 sayılı kararı gereğince;

Hüküm: 1- Davanın görev dava şartı noksanlığı nedeni ile HMK md. 114/1-c,115/2 gereğince usulden reddi ile, mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2- Görevli ve yetkili mahkemenin Kurtalan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunun tespitine,

3- Kararın kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize başvurulması halinde dosyanın görevli Mahkemeye gönderilmesine,

4- Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için müracaat edilmemesi halinde 6100 Sayılı HMK'nın 20/1 maddesi uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA karar verileceğine,

5- Yargılama giderleri ve harcın görevli mahkemece değerlendirilmesine,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen Rasim PEKEDİS (T.C Kimlik No: 412*****824) isimli şahsın güncel adres bilgisi tespit edilememesi nedeniyle İş bu ilanın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı Rasim PEKEDİS'e tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur.