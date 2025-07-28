T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
|
S.
NO
|
ESAS NO
|
İLİ
|
KÖYÜ
|
ADA
|
PARSEL
|
DAVALILAR
|
KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|
KAMULAŞTIRMA
BEDELİ
|
1
|
2025/174
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6270
|
99
|
Havva İPEK
|
1.647,80 m2
|
250 TL/m2
|
2
|
2025/176
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
162
|
Mustafa ESEN
|
1.882,70 m2
|
250 TL/m2
|
3
|
2025/177
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
140
|
Abdullah GENÇ
ve DİĞERLERİ
|
11.274,22 m2
|
250 TL/m2
|
4
|
2025/178
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
124
|
Ahmet ERDOĞMUŞ
ve DİĞERLERİ
|
1.049,07 m2
|
250 TL/m2
|
5
|
2025/179
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
92
|
Ayşe DOĞAN
ve DİĞERLERİ
|
4.553,32 m2
|
250 TL/m2
|
6
|
2025/180
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
79
|
Ahmet YAKAN ve DİĞERLERİ
|
2.666,47 m2
|
250 TL/m2
|
7
|
2025/181
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
74
|
Abdülkadir SERT
ve DİĞERLERİ
|
2.042,66 m2
|
250 TL/m2
|
8
|
2025/182
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
65
|
Abdullah GENÇ
ve DİĞERLERİ
|
1.007,17 m2
|
250 TL/m2
|
9
|
2025/183
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
60
|
Ayşe COŞKUN
ve DİĞERLERİ
|
5.249,67 m2
|
250 TL/m2
|
10
|
2025/184
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
49
|
Ahmet ÖZEN
ve DİĞERLERİ
|
5.086,80 m2
|
250 TL/m2
|
11
|
2025/185
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
38
|
İbrahim ÖZYURT
ve DİĞERLERİ
|
3.328,37 m2
|
250 TL/m2
|
12
|
2025/186
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
31, 106, 161
|
Ahmet YAKAN
ve DİĞERLERİ
|
31 parsel: 3.472,68 m2
106 parsel: 7.154,85 m2
161 parsel: 5.679,69 m2
|
250 TL/m2
|
13
|
2025/187
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
24
|
Azime YAKAN, Nuray ASILDAN
|
2.007,42 m2
|
250 TL/m2
|
14
|
2025/188
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6280
|
17
|
Ayşe DOĞAN
ve DİĞERLERİ
|
2.010,48 m2
|
250 TL/m2
|
15
|
2025/189
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6270
6280
|
161, 57, 58
|
Fatma ASILDAN
ve DİĞERLERİ
|
6270/161 parsel:1.645,42m2
6280/57 parsel: 401,94 m2
6280/58 parsel: 323,23 m2
|
250 TL/m2
|
16
|
2025/190
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6270
|
140
|
Adnan TUNA
ve DİĞERLERİ
|
963,02 m2
|
250 TL/m2
|
17
|
2025/191
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6270
6280
|
126, 127, 51
|
Ahmet ESEN
ve DİĞERLERİ
|
6270/126 parsel:3.650,50m2
6270/127 parsel:5.129,08 m2
6280/51 parsel: 3.904,02 m2
|
250 TL/m2
|
18
|
2025/192
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6270
6280
|
122, 156, 28, 53,
54, 96, 100, 112, 151
|
Ahmet ERDOĞMUŞ
ve DİĞERLERİ
|
6270/122 parsel: 2.550,26 m2
6270/156 parsel: 1.846,56 m2
6280/28 parsel: 5.634,40 m2
6280/53 parsel: 1.181,02 m2
6280/54 parsel: 1.703,94 m2
6280/96 parsel: 6.066,93 m2
6280/100 parsel: 2.686,53m2
6280/112 parsel: 13.260,93 m2
6280/151 parsel: 3.544,15 m2
|
250 TL/m2
|
19
|
2025/193
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6270
|
113
|
Adem ERÖZ ve DİĞERLERİ
|
1.888,10 m2
|
250 TL/m2
|
20
|
2025/194
|
Kütahya Merkez
|
Çalca
|
6262
6280
|
44, 14,
85, 217
|
Ayşe AY
ve DİĞERLERİ
|
6262/44 parsel: 1.694,36 m2
6280/14 parsel: 1.837,92 m2
6280/85 parsel: 3.910,67 m2
6280/217 parsel: 2.417,08 m2
|
250 TL/m2
Davacı KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, Duruşmanın 09/09/2025 günü saat 09.30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.