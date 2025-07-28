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T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 28.07.2025 00:00:00

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

S.

NO

ESAS NO

İLİ

KÖYÜ

ADA

PARSEL

DAVALILAR

KAMULAŞTIRILACAK ALAN

KAMULAŞTIRMA

BEDELİ

1

2025/174

Kütahya Merkez

Çalca

6270

99

Havva İPEK

1.647,80 m2

250 TL/m2

2

2025/176

Kütahya Merkez

Çalca

6280

162

Mustafa ESEN

1.882,70 m2

250 TL/m2

3

2025/177

Kütahya Merkez

Çalca

6280

140

Abdullah GENÇ

ve DİĞERLERİ

11.274,22 m2

250 TL/m2

4

2025/178

Kütahya Merkez

Çalca

6280

124

Ahmet ERDOĞMUŞ

ve DİĞERLERİ

1.049,07 m2

250 TL/m2

5

2025/179

Kütahya Merkez

Çalca

6280

92

Ayşe DOĞAN

ve DİĞERLERİ

4.553,32 m2

250 TL/m2

6

2025/180

Kütahya Merkez

Çalca

6280

79

Ahmet YAKAN ve DİĞERLERİ

2.666,47 m2

250 TL/m2

7

2025/181

Kütahya Merkez

Çalca

6280

74

Abdülkadir SERT

ve DİĞERLERİ

2.042,66 m2

250 TL/m2

8

2025/182

Kütahya Merkez

Çalca

6280

65

Abdullah GENÇ

ve DİĞERLERİ

1.007,17 m2

250 TL/m2

9

2025/183

Kütahya Merkez

Çalca

6280

60

Ayşe COŞKUN

ve DİĞERLERİ

5.249,67 m2

250 TL/m2

10

2025/184

Kütahya Merkez

Çalca

6280

49

Ahmet ÖZEN

ve DİĞERLERİ

5.086,80 m2

250 TL/m2

11

2025/185

Kütahya Merkez

Çalca

6280

38

İbrahim ÖZYURT

ve DİĞERLERİ

3.328,37 m2

250 TL/m2

12

2025/186

Kütahya Merkez

Çalca

6280

31, 106, 161

Ahmet YAKAN

ve DİĞERLERİ

31 parsel: 3.472,68 m2

106 parsel: 7.154,85 m2

161 parsel: 5.679,69 m2

250 TL/m2

13

2025/187

Kütahya Merkez

Çalca

6280

24

Azime YAKAN, Nuray ASILDAN

2.007,42 m2

250 TL/m2

14

2025/188

Kütahya Merkez

Çalca

6280

17

Ayşe DOĞAN

ve DİĞERLERİ

2.010,48 m2

250 TL/m2

15

2025/189

Kütahya Merkez

Çalca

6270

6280

161, 57, 58

Fatma ASILDAN

ve DİĞERLERİ

6270/161 parsel:1.645,42m2

6280/57 parsel: 401,94 m2

6280/58 parsel: 323,23 m2

250 TL/m2

16

2025/190

Kütahya Merkez

Çalca

6270

140

Adnan TUNA

ve DİĞERLERİ

963,02 m2

250 TL/m2

17

2025/191

Kütahya Merkez

Çalca

6270

6280

126, 127, 51

Ahmet ESEN

ve DİĞERLERİ

6270/126 parsel:3.650,50m2

6270/127 parsel:5.129,08 m2

6280/51 parsel: 3.904,02 m2

250 TL/m2

18

2025/192

Kütahya Merkez

Çalca

6270

6280

122, 156, 28, 53,

54, 96, 100, 112, 151

Ahmet ERDOĞMUŞ

ve DİĞERLERİ

6270/122 parsel: 2.550,26 m2

6270/156 parsel: 1.846,56 m2

6280/28 parsel: 5.634,40 m2

6280/53 parsel: 1.181,02 m2

6280/54 parsel: 1.703,94 m2

6280/96 parsel: 6.066,93 m2

6280/100 parsel: 2.686,53m2

6280/112 parsel: 13.260,93 m2

6280/151 parsel: 3.544,15 m2

250 TL/m2

19

2025/193

Kütahya Merkez

Çalca

6270

113

Adem ERÖZ ve DİĞERLERİ

1.888,10 m2

250 TL/m2

20

2025/194

Kütahya Merkez

Çalca

6262

6280

44, 14,

85, 217

Ayşe AY

ve DİĞERLERİ

6262/44 parsel: 1.694,36 m2

6280/14 parsel: 1.837,92 m2

6280/85 parsel: 3.910,67 m2

6280/217 parsel: 2.417,08 m2

250 TL/m2

Davacı KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, Duruşmanın 09/09/2025 günü saat 09.30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02267437