T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

S. NO ESAS NO İLİ KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA BEDELİ 1 2025/174 Kütahya Merkez Çalca 6270 99 Havva İPEK 1.647,80 m2 250 TL/m2 2 2025/176 Kütahya Merkez Çalca 6280 162 Mustafa ESEN 1.882,70 m2 250 TL/m2 3 2025/177 Kütahya Merkez Çalca 6280 140 Abdullah GENÇ ve DİĞERLERİ 11.274,22 m2 250 TL/m2 4 2025/178 Kütahya Merkez Çalca 6280 124 Ahmet ERDOĞMUŞ ve DİĞERLERİ 1.049,07 m2 250 TL/m2 5 2025/179 Kütahya Merkez Çalca 6280 92 Ayşe DOĞAN ve DİĞERLERİ 4.553,32 m2 250 TL/m2 6 2025/180 Kütahya Merkez Çalca 6280 79 Ahmet YAKAN ve DİĞERLERİ 2.666,47 m2 250 TL/m2 7 2025/181 Kütahya Merkez Çalca 6280 74 Abdülkadir SERT ve DİĞERLERİ 2.042,66 m2 250 TL/m2 8 2025/182 Kütahya Merkez Çalca 6280 65 Abdullah GENÇ ve DİĞERLERİ 1.007,17 m2 250 TL/m2 9 2025/183 Kütahya Merkez Çalca 6280 60 Ayşe COŞKUN ve DİĞERLERİ 5.249,67 m2 250 TL/m2 10 2025/184 Kütahya Merkez Çalca 6280 49 Ahmet ÖZEN ve DİĞERLERİ 5.086,80 m2 250 TL/m2 11 2025/185 Kütahya Merkez Çalca 6280 38 İbrahim ÖZYURT ve DİĞERLERİ 3.328,37 m2 250 TL/m2 12 2025/186 Kütahya Merkez Çalca 6280 31, 106, 161 Ahmet YAKAN ve DİĞERLERİ 31 parsel: 3.472,68 m2 106 parsel: 7.154,85 m2 161 parsel: 5.679,69 m2 250 TL/m2 13 2025/187 Kütahya Merkez Çalca 6280 24 Azime YAKAN, Nuray ASILDAN 2.007,42 m2 250 TL/m2 14 2025/188 Kütahya Merkez Çalca 6280 17 Ayşe DOĞAN ve DİĞERLERİ 2.010,48 m2 250 TL/m2 15 2025/189 Kütahya Merkez Çalca 6270 6280 161, 57, 58 Fatma ASILDAN ve DİĞERLERİ 6270/161 parsel:1.645,42m2 6280/57 parsel: 401,94 m2 6280/58 parsel: 323,23 m2 250 TL/m2 16 2025/190 Kütahya Merkez Çalca 6270 140 Adnan TUNA ve DİĞERLERİ 963,02 m2 250 TL/m2 17 2025/191 Kütahya Merkez Çalca 6270 6280 126, 127, 51 Ahmet ESEN ve DİĞERLERİ 6270/126 parsel:3.650,50m2 6270/127 parsel:5.129,08 m2 6280/51 parsel: 3.904,02 m2 250 TL/m2 18 2025/192 Kütahya Merkez Çalca 6270 6280 122, 156, 28, 53, 54, 96, 100, 112, 151 Ahmet ERDOĞMUŞ ve DİĞERLERİ 6270/122 parsel: 2.550,26 m2 6270/156 parsel: 1.846,56 m2 6280/28 parsel: 5.634,40 m2 6280/53 parsel: 1.181,02 m2 6280/54 parsel: 1.703,94 m2 6280/96 parsel: 6.066,93 m2 6280/100 parsel: 2.686,53m2 6280/112 parsel: 13.260,93 m2 6280/151 parsel: 3.544,15 m2 250 TL/m2 19 2025/193 Kütahya Merkez Çalca 6270 113 Adem ERÖZ ve DİĞERLERİ 1.888,10 m2 250 TL/m2 20 2025/194 Kütahya Merkez Çalca 6262 6280 44, 14, 85, 217 Ayşe AY ve DİĞERLERİ 6262/44 parsel: 1.694,36 m2 6280/14 parsel: 1.837,92 m2 6280/85 parsel: 3.910,67 m2 6280/217 parsel: 2.417,08 m2 250 TL/m2

Davacı KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, Duruşmanın 09/09/2025 günü saat 09.30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.