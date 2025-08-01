T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/216 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BİLGİLERİ: Kütahya Merkez Maltepe Mah., 25 Ada 85 parsel sayılı 78,67 m2 yüzölçümlü ahşap ev ve bahçe vasıflı, 86 parsel sayılı 70,26 m2 yüzölçümlü bahçeli ahşap ev vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 85 parsel için: 16,07 m2, 86 parsel için: 15,46 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL: 85 parsel için: 47.406,50-TL, 86 parsel için: 45.607,00-TL

MALİK BİLGİLERİ: Ayfer TOK ve diğerleri.

KAMULAŞTIRAN KURUM: Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/216 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 09/09/2025 günü saat 09:25'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.