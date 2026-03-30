T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2026/99 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez İshakseydi Mah., 136 Ada 53 Parsel, 2.845,66 m2 yüzölçümlü, Bina Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 2.845,66 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 995.981,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : Ömer ÖZEL, Rukiye ÖZ, Gülsüm TEKİN

KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/99 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 06/05/2026 günü saat 11:35'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.26/03/2026