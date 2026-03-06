T.C. KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/12 Tereke

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Fatih Mah/Köy, Cilt No:8, Aile sıra No:4, BSN:5. sırada nüfusa kayıtlı 19/03/1971 doğumlu 29/11/2025 tarihinde vefat eden müteveffa Ali DOĞAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, terekesinin tasfiyesi istenilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.