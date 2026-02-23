T.C. KÜTAHYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/47 Esas

KARAR NO : 2025/574

Mahkememizin 18/12/2025 tarih ve 2025/47 Esas, 2025/574Karar sayılı ilamı ileFaruk ve Mevlüde oğlu01/01/1971 d.lu FATİH ÜNTEZ hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak Kullanılması suretiyle Dolandırıcılık suçundanTCK 158/1-f-son,62/1,52/2-3-4, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS VE 25.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına; sanığın yokluğunda verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisindemahkeme kalemine tevdii edilecek bir istinaf dilekçesi ile yada mahkeme kalemine sözlü beyanda bulunarak tutanağı geçirilmesi suretiyleBursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzerekararverildiği,mahkeme kararının sanığın adresinin tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden tebligatın gazete yoluyla ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

7201 sayılı yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 14 günlük yasal süresi içerisinde Kanun Yoluna başvurulmadığıtakdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.