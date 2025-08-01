T.C. LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/162 Esas

BULUNDUĞU YER: Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Suluca Mah.

MEVKİİ: Taşıtarla Mevkii

ADA NO: 148

PARSEL NO: 593

YÜZÖLÇÜMÜ: 3.336,16 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: EMRE ERVAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜD.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04.12.2019 tarih ve 34-469 sayılı kararıyla tesis edilecek olan 154 KV ÇANAKKALE BRŞ.N.-LAPSEKİ Eİ HATTI projesi kapsamında TEİAŞ adına kamulaştırılması.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/162 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.07.2025