T.C. LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/47 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Çanakkale ili Lapseki ilçesi Şahinli Köyü Köyiçi Mevkii 0 ada 801 parsel 3.284,00 m2 lik yüz ölçümüne sahip olup tapuda tarla vasfındadır. Satışa konu taşınmaz Şahinli köyü köy içi mevkide yer almaktadır. Taşınmazın bir kısmının üzerinde orman emvali ağaçların bulunduğu, geri kalan kısmında ise hububat ekili olduğu gözlemlenmiştir. Parsel geometrik olarak belirgin bir şekle sahip olmayıp topografik olarak hafif eğimli bir yapıdadır. Taşınmaz Şahinli Köyü meskun alanında konumlu olup elektrik şebeke suyu vb.alt yapı hizmetleri ile muhtarlığın vermiş olduğu tüm hizmetlerden faydalanır durumda olduğu gözlemlenmiştir. Asfalt köy yoluna cephelidir.

Adresi : Şahinli Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 3.284 m2

İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresinin İmar ve Kentsel İyileştirme Servisinin 10/03/2025 tarihli yazısında; "Taşınmaza ait müdürlüğümüz arşivinde onanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına rastlanılmamış olup, taşınmaz şahinli köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşik Alan lejantında kaldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephesi olması durumunda ve plansız alanlar imar yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda taşınmaz üzerine yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan görüş alınmadan ve idaremizden fen ve sağlık kurallarına uygunluk izni alınmadan inşai uygulamaya geçilemez" denilmektedir.

Kıymeti : 5.850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve ayni hak tesis edilemez" ile "802 parsel nolu medhal 801,803,804,805 nolu parseller arasında müşterektir" ve "Ortak Yer: Çanakkale ili Lapseki ilçesi Şahinli Köyü 802 parsel Şahinli Köyü 801 parsel" beyanları bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:09

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:09

03/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.