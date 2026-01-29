T.C. LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/37 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Kangırlı Köyü Dalaklı Çalısı Mevkii 143 ada 2 parsel tapuda tarla vasfında olup 3.767,79m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 3-4 civarında olduğu, toprak sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, üzerinin sürülü olduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle özel ürün arazisi (KOT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir.

Adresi : Kangırlı Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 3.767,79 m2

İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün dosya içerisinde mevcut yazısında; "yapılan arşiv taramasında taşınmaza ait herhangi bir imar planına rastlanılmadığı, Kangırlı Köyü Köy Yerleşik Alanı ve civarı sınırları dışında, 1/100.000 ölçekli Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Alanı" gösteriminde kaldığı, Çevre Düzeni Planı plan notlarında ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınmadan inşai uygulamaya geçilemeyeceği, yola cephesi olmaması ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlamaması durumunda herhangi bir inşai faaliyette bulunulamayacağı" belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.650.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:07 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 11:07 Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Kangırlı Köyü Hasanbey Yamacı Mevkii 127 ada 16 parsel tapuda tarla vasfında olup 5.836,81m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 2-3 civarında olduğu, toprak sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, bir kısmının üzerinin anız olduğu, geri kalan kısmının boş olduğu, yine taşınmazın üzerinde seyrek ve dağınık halde zeytin ağaçlarının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle özel ürün arazisi (KOT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir.

Adresi : Kangırlı Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 5.836,81 m2

İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün dosya içerisinde mevcut yazısında; "yapılan arşiv taramasında taşınmaza ait herhangi bir imar planına rastlanılmadığı, Kangırlı Köyü Köy Yerleşik Alanı ve civarı sınırları dışında, 1/100.000 ölçekli Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Alanı" gösteriminde kaldığı, Çevre Düzeni Planı plan notlarında ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan uygun görüş alınmadan inşai uygulamaya geçilemeyeceği, yola cephesi olmaması ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlamaması durumunda herhangi bir inşai faaliyette bulunulamayacağı" belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:11 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 12:11 Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:11

21/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.