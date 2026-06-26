T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/484

KARAR NO : 2026/13

Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13.01.2026 tarihli ilamı ile Beraatine karar verilen Celalettin ve Cavide oğlu, 09.03.1980 Lüleburgaz doğumlu, HARUN AYGÜN tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Müşteki Sanık hakkında katılan sanık Mehmet MUSALLİ'YE yönelik TCK 125/2 maddesi gereğince ve CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 2 haftalık yasal süre içeresinde MAHKEMEMİZ İTİRAZ KANUN YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, itirazın sanık tarafından yapılması halinde 251/3 maddesindeki 1/4 ceza indiriminin uygulanmayacağı hususu mağdur sanık HARUN AYGÜN'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23.06.2026