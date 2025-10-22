T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/267 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği ekte gönderilen listede yazılı taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TEİAŞ GENEL MÜD. tarafından mahkememizin ekli listede yer alan 2025/267-268-269-270-271-272 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunu 16.10.2025 ESAS NO MAH/KÖY ADA PARSELMALİK

2025/272 HAMİTABAT 187 26 BELGİN PALA

2025/271 HAMİTABAT 171 20 SEZAİ TEZCAN

2025/270 HAMİTABAT 142 1 MERMERİŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2025/269 HAMİTABAT 200 23 FATMA ARAS YILMAZ

HAMİTABAT 200 24 FATMA ARAS YILMAZ

2025/268 HAMİTABAT 200 10 İDRİS GEÇGİN

2025/267 HAMİTABAT 187 36 HÜSEYİN ÇELİK