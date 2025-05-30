T.C.LÜLEBURGAZ3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2016/68

KARAR NO : 2025/120

Taksirle Bir Kişinin Yaralanması suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20.02.2025 tarihli ilamı ile Düşmesine karar verilen Muttalip ve Habibe oğlu 18.04.1973 ÇUMRA doğumlu, HAKAN KIRCALI tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında katılan FATİH DURSUN'a yönelik taksirle yaralama suçundan olağan zamanaşımı süresi dolduğu anlaşıldığından TCK'nın 66/1-e ve CMK'nın 223/8 maddesi gereğince DAVANIN DÜŞMESİNE ,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 2 haftalık yasal süre içeresinde MAHKEMEMİZ İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık HAKAN KIRCALI'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.26.05.2025