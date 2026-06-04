T.C. MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/228 Esas

Davalı : 1- İHSAN AKKUŞ

Davalı : 2- ASUMAN AKKUŞ

3- AYSU NAZ AKKUŞ

4- BERAT EMRE AKKUŞ

5- ESMA ŞAHİN

6- HAMDİ TÜFEKÇİ

7- HİLAL AKKUŞ

8- SEDAT TÜFEKÇİ

9- VOLKAN AKKUŞ

10- ZİHNİ TÜFEKÇİ

Davacı : 11- NAHİDE YAVUZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Hamdi TÜFEKÇİ- 49*****52 TRABZON ili, MAÇKA ilçesi, Ocaklı Mah.nüfusa kayıtlı Mustafa ile Saniyeoğlunun mahkemenizce belirtilen adreslerinedava dilekçesi ve ekleriekli gönderilmiş oluptebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/10/2026 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/04/2026