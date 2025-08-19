T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/338 Esas

Davalılar Fatma Aker, Nurten Göçer, Elif Gül Kendirli, Ali Gül, Aziz Gül, Hasan Gül, Hüseyin Gül, Mehmet Gül, Zeliha Gül ve Zeliha Gül'e ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 156 ada 4 parsel sayılı taşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/338 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.