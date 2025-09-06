T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/345 Esas

Davalı Mehmet Mustafa AKIN'a ait olan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 161 ada 1 ve 5 parsel sayılı taşınmazlara davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/345 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.