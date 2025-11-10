T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/417 Esas

Davalılar Ali Durmuş, Buket Özer, Bülent Bilen, Gülhan Durmuş, Gürhan Cem Çiçek, Sidar Can Çiçek'e ait Yeşilyurt İkizce 157/8 parsel TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/417 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.