T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/494 Esas

Davalı Esra Aksoy'un ait Battalgazi Bahçebaşı 583/7 parsel KGM tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/494 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR