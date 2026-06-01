T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 1.06.2026 00:01:00
T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS : 2026/145
Davalı Yusuf Çelen'e ait Battalgazi Merdivenler 748 parsel DSİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2026/145 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02475197