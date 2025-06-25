T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/251 Esas

İLAN

Davalı İnsaf Erdoğan, Sevgi Erdoğan, Uygar Erdoğan, Hünkar Erdoğan, Sebahat Fırtına ve Gülhan Erdoğan'a ait olan Malatya ili Yeşillyurt ilçesi İkizce mahallesi 21 parsel parsel sayılıtaşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/251 Esasdosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.