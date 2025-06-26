T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/217 Esas

İLAN

Davalılar Fatma Durmuş, Zeynep Erdoğan, Abuzer Durmuş, Gülseren Gültekin, Hüseyin Durmuş ve İnsaf İlhan'a it Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 153 ada 20 parsel sayılı taşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/217 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.