T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Yayınlanma 26.06.2025 00:00:00
T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/217 Esas
İLAN
Davalılar Fatma Durmuş, Zeynep Erdoğan, Abuzer Durmuş, Gülseren Gültekin, Hüseyin Durmuş ve İnsaf İlhan'a it Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 153 ada 20 parsel sayılı taşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/217 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.
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