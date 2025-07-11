T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/255 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından davalılar Abuzer İlhan ile Züleyha İlhan adına tapuda Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 136 ada 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/255 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.06.2025